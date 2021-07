Brambati: «Inter? Curioso di vederla senza Conte, lotta a tre per il titolo»

Massimo Brambati, ex calciatore, sostiene che il prossimo campionato vedrà una lotta tra Inter, Juventus e Milan per lo scudetto. Le parole di Brambati ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio”.

JUVENTUS SULLO SCUDETTO – Brambati sostiene che la Juventus si concentrerà sullo scudetto e sarà una lotta con Inter e Milan: «La Champions manca da troppo tempo, ma alla Juventus sanno che gli obiettivi non hanno un minimo, l’organico è all’altezza per tutti i fronti. La Champions è un pensiero a parte, ma solo perché l’anno scorso ha vinto lo scudetto l’Inter dopo 9 anni credo che sarà una lotta per lo scudetto con l’Inter e col Milan».

LA NUOVA INTER – Brambati parla della nuova Inter: «Ad oggi ha perso un giocatore. La cosa che mi rende curioso è che ha perso l’allenatore che ha portato l’Inter a rivincere lo scudetto dopo 11 anni. Vuol dire che quell’allenatore in due anni ha portato qualcosa. Ora bisogna vedere se i giocatori senza quell’allenatore hanno imparato a vincere, come si fa a vincere, qual è la mentalità, l’approccio alle partite che sembrano facili. Antonio Conte ha portato all’Inter quello che mancava. L’Inter solitamente perdeva partite che sulla carta sembravano facili. Io credo che l’essersi compattati dopo l’eliminazione dalla Champions è un qualcosa che è successo l’anno scorso e sono curioso di capire e vedere se Inzaghi riuscirà a mantenere questa compattezza che aveva portato Conte all’Inter».