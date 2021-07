Braithwaite, racconto toccante: «Eriksen, in un momento l’ho visto morto. Ora sta meglio»

Braithwaite, attaccante del Barcellona e della Danimarca, ha parlato in un documentario prodotto da Lucky Metal e 433. Nel ricordare quanto avvenuto cinquanta giorni fa a Eriksen segnala come per lui, dopo il malore, il giocatore dell’Inter sembrasse morto.

IL RACCONTO – La testimonianza di Martin Braithwaite è toccante: «Ho vissuto una delle situazioni più terribili della mia vita. Quello che era l’evento sportivo più importante nella storia della Danimarca si era trasformato in un incubo. Quello che è accaduto quel pomeriggio è stato uno choc per molte persone. C’è stato un momento in cui l’ho guardato e se n’era andato. Quando lo vedi o quando vedi i suoi corpo, dove la persona è morta, non hai dubbi. Lo sai subito, ed è quello che ho visto. Quando l’ho visto ho iniziato a pregare tanto, sentivo che fosse l’unica cosa che potessi fare in quel momento: chiedere aiuto a Dio. Avevamo tutti i medici che lavoravano per lui e quell’immagine è una cosa che auguro a nessuno di vedere. Alla fine, per fortuna, è andato tutto bene: Christian sta bene, è stabile e questa è la cosa che conta di più».