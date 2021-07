Correa-Inter? Tornato come Lautaro Martinez, ma per lasciare la Lazio – Sky

Correa è il nome segnalato per l’Inter in caso di eventuale cessione di Lautaro Martinez, per il quale va ricordato non ci sono trattative in corso (vedi articolo). Sky Sport dà il Tucu in uscita dalla Lazio, a prescindere.

IL SOSTITUTO – Joaquin Correa è un’opzione per l’Inter perché è in uscita dalla Lazio. Così come Lautaro Martinez (vedi articolo) anche il Tucu, finite le vacanze dopo la vittoria della Copa América con l’Argentina, è tornato in Italia. L’attaccante ha svolto i test fisici di routine all’inizio della stagione, fra poco si metterà a disposizione di Maurizio Sarri. Tuttavia, come afferma Sky Sport, è comunque una cessione più che possibile per i biancocelesti. Si è parlato del PSG, ma la voce non ha trovato riscontri. Ora per Correa spunta l’Inter, nel caso in cui proprio Lautaro Martinez non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo e i nerazzurri decidessero di cederlo. Cosa che, va sottolineato, al momento non è in via di definizione dato che non ci sono trattative né offerte.