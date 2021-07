Galliani non più ‘rivale’: «Inter e Juventus in Champions League, bene per l’Italia»

Galliani per anni è stato uno dei principali avversari dell’Inter, da Amministratore Delegato del Milan. Ora ricopre lo stesso ruolo al Monza e, in occasione del Trofeo Berlusconi di stasera con la Juventus, mostra la sua soddisfazione per la presenza delle big italiane in Champions League.

IL MESSAGGIO DELL’EX RIVALE – Adriano Galliani ha parlato a Sport Mediaset in occasione del Trofeo Berlusconi, che la Juventus sta vincendo per 1-2 sul Monza. L’Amministratore Delegato del club brianzolo parla della stagione in arrivo: «Cosa mi aspetto? Campionato molto equilibrato e una Champions League bellissima. Finalmente trova le tre grandi contemporaneamente, oltre all’Atalanta che ormai è diventata una grande. Avere la Juventus, il Milan e l’Inter in Champions League credo che faccia molto bene al calcio italiano, così come ha fatto tanto bene al calcio italiano la vittoria degli Europei».