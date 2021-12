Borja Valero: «Salto Calhanoglu, ora gioca per la squadra! L’Inter c’è»

L’Inter vince contro lo Spezia conquistando altri tre punti importanti in attesa di Milan e Napoli (vedi report). Borja Valero – opinionista per DAZN -, commenta la prestazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

PRESENTE – L’Inter vince contro lo Spezia a San Siro rispondendo così all’Atalanta e mettendo pressione a Milan e Napoli. Secondo Borja Valero la forza dei nerazzurri è stata quella di non sottovalutare mai l’avversario: «È stata una delle partite in cui ha tirato più in porta, ha fatto più falli che mai quindi non ha mai sottovalutato questa partita e questo avversario. L’Inter c’è e lo ha dimostrato oggi, ha vinto tre partite di fila, ora si sente in fiducia, si sentono forti e si vede in campo. Fattore San Siro? Lo è ancora di più con il pubblico, un fattore importantissimo per la squadra. L’Inter ha una rosa importante, hanno saputo rimpiazzare i giocatori che sono andati via e soprattutto chi gioca meno sta rendendo tantissimo. Magari mi aspettavo giocasse più nella trequarti, invece sta giocando molto bene come mezzala e sta anche recuperando tantissime palle. Questo è il salto in più perché sapevamo fosse forte offensivamente, però anche difensivamente sta dando tantissimo giocando per la squadra. Stanno facendo tantissimi gol ma prima ne prendevano troppi, fare questi clean sheet è motivo di orgoglio. Oggi Brozovic ha dimostrato ancora una volta il giocatore che è, gli hanno dato 3 minuti di riposo e ha ricaricato le batterie per la prossima. Dimarco ha dimostrato di essere un giocatore importante per questa squadra».