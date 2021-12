Bastoni fa il tifo da lontano: «Forza Inter anche da casa, bravi ragazzi!»

Bastoni non è sceso in campo per una gastroenterite ma ha comunque sostenuto la squadra da casa (vedi articolo). Attraverso il suo account Instagram, è arrivato il commento del giovane difensore sulla vittoria dell’Inter.

PRIMO TIFOSO – Alessandro Bastoni ha dovuto forzatamente saltare il match dell’Inter contro lo Spezia per una gastroenterite che lo ha colpito nella notte. Al suo posto Simone Inzaghi ha schierato Danilo D’Ambrosio, piazzando al centro del terzetto difensivo Milan Skriniar. A San Siro sono arrivati i tre punti per i nerazzurri attraverso una prestazione dominante sulla squadra di Thiago Motta (vedi articolo). Il difensore classe ’99, sul proprio account Instagram, ha fatto comunque sentire tutto il suo sostegno ai compagni di squadra: “Sempre forza Inter anche da casa, bravi ragazzi!”. L’immagine dell’esultanza di gruppo dopo il gol di Roberto Gagliardini accompagna il messaggio. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni