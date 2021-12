Borja Valero: «Inter, la dirigenza grandissimo lavoro. Ottimi sostituti»

Borja Valero celebra l’Inter che ha chiuso il 2021 con quattro punti di vantaggio sulla seconda (vedi classifica). L’ex centrocampista, nei giudizi di fine anno per DAZN, ha trovato nelle scelte di mercato la mossa giusta per il primato.

AI VERTICI – Per Borja Valero l’Inter resta la squadra da battere in Serie A: «Ovviamente l’abbiamo detto fin dall’inizio di questa stagione. Come rosa vengono da vincere il campionato, sono veramente i favoriti. Soprattutto per i nomi: erano importantissimi quelli che andavano via, però alla fine la dirigenza dell’Inter ha fatto un lavoro grandissimo. Ha portato grandi giocatori per sostituire quei due e credo che abbiano fatto molto bene».