Pardo: «Inter, giusto lo sfogo di Inzaghi. Brozovic? Il vero imprescindibile»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti convocati, ha dato ragione ad Inzaghi che si è tolto qualche sassolino dallo stomaco nel post Inter-Torino. Poi, elogia Brozovic

PROTAGONISTI − Pardo dice la sua sulle parole del tecnico e sull’imprescindibilità del croato: «Ha ragione Simone Inzaghi nello sfogo post Inter-Torino. C’erano tanti dubbi in estate, secondo me, anche nel mondo nerazzurro. Anche gli stessi tifosi, sembrava che fosse finito tutto dopo le partenze di Conte, Hakimi e Lukaku ma non era così. Il vero imprescindibile è Brozovic, Calhanoglu ti da tanto in termini balistici e Barella nella corsa e quantità, ma il croato è insostituibile».