Collovati: «Quest’Inter è più forte dell’anno scorso! Ecco il segreto»

Collovati è sicuro: l’Inter vista in questa prima parte di stagione è superiore a quella che l’anno scorso ha vinto il campionato. Da Calcio Totale su Rai Sport + l’ex difensore nerazzurro spiega quali sono secondo lui i segreti.

MOSSE GIUSTE – Fulvio Collovati indica cosa ha visto di valido nell’Inter per confermarsi capolista: «Il segreto è la competenza della società. Quanti avrebbero scommesso che una volta fatta la plusvalenza di centocinquanta milioni, fra Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, la squadra sarebbe rimasta così competitiva e forte? Anzi, addirittura più forte di quella dell’anno scorso. Competenza della società, che ha scelto un allenatore fra i più validi anche a livello europeo. Competenza per aver scelto un centravanti che fa più gol di Lukaku, che ha perso il posto al Chelsea. Parlo di Edin Dzeko. Competenza nell’aver scelto Denzel Dumfries, che era un giocatore partito male ma adesso che si è ambientato fa gol ed è determinante. È la dimostrazione che si possono fare delle ottime squadre facendo il bilancio in attivo, non sempre spendendo duecento o trecento milioni di euro».