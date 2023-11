Borghi: «Vlahovic come Inter dell’anno scorso! Lautaro Martinez gotha»

Inter e Juventus non si sono fatte male e la sfida, valevole per la testa della classifica, non è andata oltre l’1-1. Secondo Stefano Borghi, presente negli studi di DAZN, entrambe le squadre ne escono bene ma quella di Inzaghi si conferma la più forte. Poi un pensiero anche su Lautaro Martinez

QUALITÀ – L’Inter non si è fatta intimorire dal vantaggio della Juventus, rispondendo subito con il solito Lautaro Martinez. Stefano Borghi promuove entrambe le squadre: «Il gol della Juventus poteva scombinare le certezze ma l’Inter è uscita con la qualità. Per cui la qualità è stata determinante, poi Rabiot ha sottolineato che c’è stata qualche uscita avventurosa ma quello di Lautaro Martinez è un gol di qualità. Escono bene entrambe da questa sfida perché l’Inter dimostra di essere la squadra numero uno del campionato, ha aggredito questa stagione mettendo in chiaro di essere la più forte e ora può permettersi di gestire queste partite e il pareggio va bene. La Juventus ha dimostrato di poter stare lì».

QUESTIONE DI ATTACCO – Borghi parla poi dell’arbitraggio di Guida, di Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez: «Guida a tratti ha fischiato troppo poco, ma il suo metro di valutazione ci ha regalato uno dei derby d’Italia più placidi degli ultimi tempi. Vlahovic è come l’Inter dell’anno scorso che in campionato faceva dei passaggi a vuoto per nervosismo. Ora ha fatto questo step mentale e ha convinzione nei propri mezzi: è una squadra pressoché perfetta ed è la prima della classe. Vlahovic deve stare tranquillo e dimostrare in ogni partita. Lautaro Martinez è il gotha dell’Inter: è arrivato giovanissimo in nerazzurro e a questo livello ci è arrivato anche presto. Ha limato tutti gli aspetti da limare fino all’essere la stella polare. Secondo me adesso, nelle sue varie coppie, ha il partner ideale ma oggi è un attaccante top sul piano internazionale».