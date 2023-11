Rabiot: «Scudetto? Noi campioni, possiamo farcela! Buon punto»

Rabiot ha parlato al termine di Juventus-Inter, sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A andata in scena all’Allianz Stadium e terminata 1-1. Ecco di seguito la sua analisi post-partita affidata a DAZN

OBIETTIVO FISSATO – Adrien Rabiot parla così dopo Juventus-Inter: «Secondo me è un buon risultato, volevamo vincere ovviamente ma abbiamo giocato contro una squadra complicata. Siamo a metà campionato e non è decisiva, avremo tempo di fare punti più avanti. Cosa è successo sul gol dell’Inter? Siamo usciti tutti un po’ troppo, loro hanno verticalizzato subito e dietro dovevamo essere più cattivi su Lautaro Martinez. Ma ci sta, sono forti e secondo me è un buon punto. Vlahovic è un buon giocatore e abbiamo bisogno di lui, poi ha questo feeling con Chiesa e sono importanti per noi. Io cerco sempre di darmi delle motivazioni, anche quando prendiamo gol o se sbaglio un passaggio. Siamo campioni, volevamo vincere. Anche se prendiamo un gol dobbiamo andare avanti. Il secondo tempo è stato più equilibrato, non molte occasioni ma ci sta. Il bicchiere è mezzo pieno, faremo meglio le prossime partite. L’obiettivo mio e quello del gruppo è vincere lo scudetto, perché siamo campioni, siamo forti e dobbiamo esserne consapevoli. Secondo me ce la possiamo fare».