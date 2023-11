Cesari confuso: «Darmian-Chiesa? Non abbiamo immagini chiare!»

Cesari nel commentare l’episodio tra Darmian e Chiesa parla di immagini poco chiare. L’ex arbitro non possiede quelle frontali che scagionando completamente il giocatore dell’Inter.

MOVIOLA − Graziano Cesari giudica a Pressing l’arbitraggio di Guida in Juventus-Inter: «Dopo 17 secondi dal contatto tra Darmian e Chiesa arriva il gol di Lautaro Martinez. Il braccio di Darmian è sicuramente largo, ma non penso possa colpire il volto di Chiesa. Non abbiamo immagini per capire, partono tutte dal passaggio di Sommer. Il braccio è sicuramente largo, Guida poteva giudicarlo, ma non poteva essere il Var a decidere. C’è questo braccio sospetto, c’è un’intensità tale da fischiare fallo? Guida però coerente anche in altre situazioni, nella partita è stato molto coerente. Livello di arbitraggio Uefa con tre ammoniti inevitabili».