Pecci: «Juventus dimostra di poter vincere. Ma l’Inter resta più forte!»

Eraldo Pecci esprime il proprio parere su Juventus-Inter e anche sulla direzione arbitrale di Guida. Ecco l’opinione dell’ex calciatore e opinionista di “La Domenica Sportiva”.

VALUTAZIONI – Nel post partita di Juventus-Inter Eralado Pecci dichiara: «Mi aspettavo di più da questa partita. Con due difese come quelle di Juventus e Inter, pensavo che, una volta che una delle due fosse passata in vantaggio, avrebbe potuto portare a casa il risultato. Ma la partita è rimasta molto bloccata. Stasera la Juventus ha dimostrato di poter vincere contro l’Inter. Ma a mio avviso nelle quaranta partite l’Inter è più forte e ha dimostrato di essere più squadra. La bella novità della serata è stata Guida, lui è stato il migliore in campo. Ha arbitrato come se fossero due squadre europee, come se fosse una partita di Champions League. Mi chiedo perché non arbitrino sempre così, fischiando poco». Sull’arbitro si esprime anche l’altro opinionista della trasmissione di Rai 2, Mauro Bergonzi.