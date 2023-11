Zampini: «Darmian-Chiesa? A parti invertite partivano inchieste»

L’Inter viene ritenuta superiore, non ci sono dubbi. Massimo Zampini lo conferma su Pressing trattando la partita pareggiata contro la Juventus.

EPISODI – Massimo Zampini manda frecciatine come di consueto: «La Juventus ha altro equilibrio, altre dinamiche interne alla squadra, l’Inter è più forte. Ha meno infortuni ed è un suo merito. La Juventus è a -2 ma non è un miracolo clamoroso. Non è neanche però un furto, è giusto che sia lì. Ci sono i meriti dei bianconeri che sono davanti. Gli infortuni non sono alibi, va riconosciuto che la Juventus è seconda. Darmian-Chiesa? Non c’è nessun fallo clamoroso, a parti invertite inchieste ed interviste ai nipoti di Chiesa dopo 7 anni. Cuadrado? Oggi va bene fischiarlo, capisco i tifosi per metterlo in difficoltà. Lui per 7 stagioni ha fatto bene alla Juventus, non lo dimenticheremo»