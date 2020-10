Borghi: “Inter con pochi limiti. La Lazio può dare difficoltà con tre cose”

Condividi questo articolo

Stefano Borghi

Borghi sembra dare più possibilità all’Inter di vincere la partita di oggi con la Lazio. Il telecronista di DAZN, che ieri ha seguito Udinese-Roma, ha presentato il big match di questo pomeriggio per la terza giornata di Serie A.

I PUNTI CHIAVE – Stefano Borghi trova le situazioni che possono decidere la partita: «Io credo che la Lazio possa mettere in difficoltà l’Inter con la rabbia. Perché la Lazio ha preso quattro gol in casa dall’Atalanta, in una partita che ha incoronato ancora una volta il calcio magnifico della Dea, ma che ha vissuto anche su certi episodi. È stata una sconfitta dura, più grande forse del meritato per la Lazio. Per cui magari la rabbia, la voglia di reagire, la voglia di dire di poter esserci in questo campionato come l’anno scorso può essere la chiave per andare a contrastare un’Inter per la quale si vedono pochi limiti, sia per la rosa sia per le possibilità tecniche di Antonio Conte».