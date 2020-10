Lazio-Inter, primo “crash test” della stagione per correggere una tendenza

Condividi questo articolo

Stadio Olimpico Roma

Lazio-Inter è la partita clou di questo pomeriggio in Serie A, in attesa di Juventus-Napoli che peraltro non è così scontato che si giochi. Alle ore 15 allo Stadio Olimpico i nerazzurri sono chiamati, nel primo big match stagionale, a confermare la testa della classifica.

IL SALTO DI QUALITÀ – Lazio-Inter da primi in classifica era successo anche otto mesi fa, e lì purtroppo era andata male. Quella sera, allo Stadio Olimpico, i biancocelesti si erano imposti 2-1, per il secondo KO in Serie A dei nerazzurri. Un problema che poi si è riproposto più volte: negli scontri diretti la squadra di Antonio Conte ha spesso fallito, vincendo solo all’ultima giornata con l’Atalanta. Ora, con elementi di esperienza dati dal mercato e un anno di lavoro sulle spalle, la speranza è che la situazione sia cambiata. L’Inter che torna a Roma è una squadra più matura, probabilmente più forte e che ha cominciato benissimo, a differenza degli avversari. Passare questo pomeriggio, visto che poi ci sarà la sosta, vorrebbe dire dare un primo segnale al campionato e smentire la tendenza negativa della scorsa stagione.

PIÙ OPZIONI – Rispetto a Simone Inzaghi Conte può sicuramente avere maggiori scelte per Lazio-Inter. In primis in difesa, dove l’unico sicuro è l’ex Stefan de Vrij. I troppi gol subiti nelle prime due uscite (cinque) chiamano a qualche modifica, potrebbe stare fuori Aleksandar Kolarov. In mezzo, nonostante la non convocazione di Radja Nainggolan, le opzioni sono molteplici: quello che è mancato nei momenti chiave del 2019-2020. Meglio avere abbondanza, anche in attacco dove Alexis Sanchez sta benissimo ma tornerà dal 1′ Lautaro Martinez, mercoledì in gol da subentrato. Nella Lazio, invece, è emergenza dietro (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Lazio-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).