Borghi: «Acerbi in simbiosi con Inzaghi. Troppo criticato all’inizio»

L’acquisto di Francesco Acerbi a settembre dello scorso anno non era stato visto positivamente dai tifosi dell’Inter. Stefano Borghi su Cronache di Spogliatoio racconta la sua evoluzione, trattando anche altri giocatori.

SINGOLI – Stefano Borghi analizza i singoli e la loro crescita: «Lautaro Martinez è un campione, è il vero top player della squadra che è un collettivo. Leadership, crescita e miglioramento costanti nei punti che gli venivano chiesti. Aveva qualche periodo che non segnava, ora non più. L’argentino è stato tra i migliori in campo con il Napoli nonostante non abbia timbrato il cartellino. La figura dell’allenatore è messa troppo dietro. Inzaghi ha voluto Acerbi, sono arrivate solo critiche per la sua età e per altro. Lui è un prolungamento del tecnico in campo, sono in simbiosi così come alla Lazio. Calhanoglu ci ha messo tantissimo del suo, ha accettato di giocare lì e lavora per migliorare sotto il punto di vista difensivo. Comunque rimane una scelta e un lavoro dell’allenatore. Competenza e capacità. Inzaghi è cresciuto nella gestione del gruppo, non è più solo amico dei giocatori»