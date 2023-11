Bordon: «Sommer guadagno Inter! Handanovic? Aveva vantaggio»

Bordon ritiene che l’Inter abbia guadagnato nel cambio fra Onana e Sommer, avvenuto in estate. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, oggi in edicola, l’ex portiere ricorda anche Handanovic: questo un estratto delle sue dichiarazioni.

IL PASSAGGIO – L’Inter in estate ha venduto André Onana, dopo appena un anno, prendendo Yann Sommer. Per Ivano Bordon c’è stato un guadagno: «Si può dire, sì. Proprio perché Sommer è più bravo tra i pali, mentre Onana lo è con i piedi. A livello economico i nerazzurri poi hanno ricavato tantissimo dalla cessione del calciatore al Manchester United, dato che il camerunense è stato venduto per più di 50 milioni di euro quando era stato prelevato a zero dall’Ajax. Io però non voglio parlare male di Onana, anzi: lui stava migliorando ancora, sia nella personalità sia nel come gestiva il gioco della squadra».

IL RENDIMENTO – Bordon paragona Sommer all’altro ex portiere dell’Inter oltre Onana, ossia Samir Handanovic: «Aveva giocato nel Rimini e nell’Udinese, prima di firmare per l’Inter. Non è semplice l’impatto col mondo dei nerazzurri, ma lui era stato avvantaggiato dall’aver già giocato dal campionato italiano. Sommer per me dovrà ancora totalmente adattarsi alla Serie A, è normale. I due credo siano abbastanza simili. E quindi anche il modo di gestire le varie situazioni possono essere simili».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna