Inter, si lavora per incassare dai prestiti. Radu problema, uno meglio – CdS

L’Inter e il corpo di dirigenti è al lavoro per definire i prestiti e provare a strappare qualche milioni di euro in caso di riscatto dei vari tesserati. Il Corriere dello Sport fa notare le difficoltà di Radu.



RIENTRO – Come raccolto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter è al lavoro per definire i prestiti dei vari nerazzurri in Europa e provare a recuperare qualche milione di euro da destinare alle casse del club. Al momento uno che rischia di rientrare a Milano è Ionut Andrei Radu. Il Bournemouth difficilmente verserà nelle casse dell’inter gli otto milioni di euro pattuiti in caso di riscatto. Il portiere romeno finora ha collezionato solo due presenze, di cui una contro il Manchester City dove ha incassato sei gol. Va meglio invece il percorso di Zinho Vanheusden con la maglia dello Standard Liegi. Per il difensore classe ’99 è una rinascita: sempre titolare e con la fascia da capitano al braccio. L’Inter può ben sperare per vedersi notificare i sette milioni di euro del prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.