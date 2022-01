Bonolis: «Inter, mi piace tutto! Inzaghi? Non mi aspettavo una cosa»

L’Inter stasera sfida la Juventus nella finale di Supercoppa italiana a San Siro. Bonolis, noto conduttore di fede nerazzurra, parla ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio sottolineando quanto gli stia piacendo il lavoro di Inzaghi

OTTIMO LAVORO – L’Inter sfida la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Paolo Bonolis smorza la tensione con la sua proverbiale ironia: «La Juventus? Questi non sono pensieri, sono incubi. E’ una partita secca, vediamo cosa succede. Penso sarà una bella partita bella, ci spero. Nelle partite singole non ci sono favoriti, sulla carta il calcio spesso smentisce ed è quello che lo rende affascinante. L’Inter è al completo, loro hanno tante defezioni ma spesso chi entra dà l’anima per farsi apprezzare. Cosa mi sta piacendo dell’Inter? Mi sta piacendo tutto perché il lavoro fatto da Marotta, Ausilio e Baccin nel completare la rosa dopo partenze inevitabili per la situazione pandemica che ha colpito il mondo e anche Suning, è andato a colmare tante difficoltà con l’acquisto di giocatori eccellenti come Calhanoglu che è andato a rimpiazzare Eriksen e un allenatore formidabile come Inzaghi. E poi Dzeko che è una presenza importante in campo e nello spogliatoio, Dumfries sta iniziando a sbocciare e capire quello che deve fare. Ero convinto che Inzaghi avrebbe fatto bene, ma che riuscisse a dare questa leggerezza alla squadra non me lo aspettavo».