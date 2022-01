Lautaro Martinez: «Inter, conta vincere! Cambiati tanto dal campionato»

Lautaro Martinez sarà titolare in Inter-Juventus, partita che assegna la Supercoppa Italiana 2021-2022 (vedi formazioni). Il giocatore nerazzurro ha presentato la gara secca a Inter TV.

TROFEO DA ALZARE – Lautaro Martinez presenta Inter-Juventus di Supercoppa Italiana: «Sicuramente sarà una gara tosta, una gara con tanta intensita perché è una finale. Sono due squadre che giocano bene nel palleggio, dobbiamo gestire e dobbiamo prendere subito noi la gara in mano. Così poi la gestiamo, ma come ho detto prima è una finale e dobbiamo essere concentrati per novanta minuti o quanto durerà. Cos’è cambiato dal campionato? Sicuramente tanto. Noi oggi siamo una squadra più compatta, stiamo giocando un buon calcio ma oggi è una partita secca. Conta vincere».