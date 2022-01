Lautaro Martinez: «Vincere per alzare la coppa! Concentrati dal 1’»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Di seguito le sue dichiarazioni

FINALE IMPORTANTE – Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus: «Credo per quello che riguarda oggi che sia una partita importante perché è una finale contro una squadra forte come la Juventus ma dobbiamo essere concentrati per gestire la partita noi. Sicuramente vogliamo fare un regalo al presidente, ai tifosi, alle nostre famiglie. Per questo sarà importante. Credo che loro sono forti ma noi abbiamo le nostre qualità, dobbiamo fare quello che abbiamo preparato per vincere la partita perché è una sola e chi vince alza la coppa».