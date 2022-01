Alex Sandro: «Siamo in fiducia. Non esiste formula segreta per vincere»

PARTITA SECCA − Alex Sandro ritiene aperta la gara tra Inter e Juventus: «Venendo da una vittoria com’è stata a Roma ci da fiducia, ma anche l’Inter arriva da un successo. Dobbiamo stare attenti, non si può dire quale squadra sia la favorita essendo una finale. Non c’è una formula segreta per vincere, dobbiamo fare il nostro meglio per vincere la partita».