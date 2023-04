Bonanni: «Se non arriva tra i primi quattro per Inzaghi è fallimento»

Simone Inzaghi è sotto l’occhio del ciclone, tre sconfitte consecutive in casa sono troppe per l’Inter in campionato. Massimo Bonanni ne ha parlato in questo modo su TMW Radio.

DELUDENTE – Ancora una delusione per la squadra di Inzaghi, Bonanni ne ha parlato così: «L’Inter non ha fatto tutti questi stravolgimenti, però anche la partita è discutibile. Quanti gol ha sbagliato l’Inter? Inzaghi ha qualcosa da farsi perdonare, ma Dzeko all’ultimo secondo neanche si è buttato per prendere la palla. A 30 secondi dalla fine devi essere un carro armato e scaraventare la palla dentro. Io punterei più sulla certezza della qualificazione in Champions League dal campionato, da lì parte tutto. Per un allenatore ad esempio Inzaghi, non dovessi c’entrare la Champions sarebbe un fallimento doppio. Dopo lo Scudetto mancato anche fuori dai primi quattro posti è dura da accettare. Se dovesse vincere la Coppa Italia, entrare nelle prime quattro e andare in finale allora la stagione è positiva. In caso contrario il discorso cambia tanto, si devono vincere tutte le partite. Gli episodi non stanno aiutando anche».