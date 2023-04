Di Gennaro: «De Zerbi all’Inter non avrebbe il tempo necessario a…»

Di Gennaro ha parlato dell’eventuale arrivo di De Zerbi sulla panchina dell’Inter. Di seguito l’opinione espressa dall’ex calciatore e commentatore televisivo nel corso della trasmissione di TMW Radio.

TEMPO – Antonio Di Gennaro non crede alla possibilità di vedere Roberto De Zerbi allenare l’Inter la prossima stagione. Ecco le motivazioni espressa dall’ex calciatore e commentatore su TMW Radio: «De Zerbi all’Inter? A lui devi dare un lavoro di due, tre, anni. Ha avuto anche lui dei momenti di difficoltà a Sassuolo ma lì il suo lavoro di allenatore è stato valutato a 360°, ha proseguito ed è migliorato. Però, quando vai in una grande squadra non lo so se hai la possibilità di lavorare sempre, anche in situazioni negative, con una certa tranquillità. Bisogna vedere una società cosa vuole. Vuole il bel calcio, vuole la valorizzazione, vuole i risultati? Soprattutto nelle grandi squadre non hai tre anni di tempo per preparare un certo lavoro».