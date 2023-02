Bonan: «Lukaku ancora fatica a ingranare. Se non è in forma…»

Alessandro Bonan ha parlato di Romelu Lukaku, attaccante belga dell’Inter non ancora al top della forma dopo l’infortunio che lo ha costretto a stare fermo per lungo tempo.

SITUAZIONE – Queste le parole da parte di Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport 24 su Romelu Lukaku. «Lautaro (Lukaku, ndr) è un giocatore che deve essere recuperato fisicamente. Qualche piccolo progresso lo vediamo. A me non sembra ancora il giocatore che conoscevamo. Mi sembra un po’ impacciato, anche nel primo controllo del pallone fa sempre un po’ fatica. È un giocatore che ha bisogno di allenarsi tantissimo. So che lo sta facendo. So che si sta impegnando in allenamento, ma so che ancora oltremodo sta comunque facendo fatica a ingranare. Evidentemente è una cosa a cui il giocatore sta cercando di dare delle risposte proprio con un impegno ulteriore in allenamento. È un giocatore talmente fisico che, se non è in forma, si autolimita e quindi è un limite anche per l’Inter».