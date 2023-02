VIDEO – Dumfries vs Theo Hernandez: c’è già aria di Derby di Milano

Domenica si incontreranno di nuovo Inter e Milan per il Derby di Milano, dopo la Supercoppa vinta 3-0 dai nerazzurri. Sulla fascia si scaldano i motori.

FASCE – Dazn decide di accendere gli animi in vista del Derby di Milano. La piattaforma ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter Denzel Dumfries vs Theo Hernandez. Un video in cui si vedono i vari scontri sulla fascia tra i due laterali, di cui uno terminato con l’espulsione del francese. Simone Inzaghi starà valutando chi fa giocare su quella fascia per contenere Theo, ma soprattutto Rafael Leao. La certezza del posto ce l’ha Matteo Darmian, va però deciso se giocherà nei tre dietro o largo nei cinque.