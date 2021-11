Bonan: «Inter sfortunata in certe partite. Differenza tra Conte e Inzaghi»

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport 24, sostiene che l’Inter abbia avuto anche un po’ di sfortuna in alcuni scontri diretti. Poi individua una differenza tra Conte e Inzaghi.

SCONTRI DIRETTI − Alessandro Bonan confida sulle qualità dell’Inter ma individua una differenza con Antonio Conte: «L’Inter a mio parere è la squadra più forte in Italia. Poi ci sono dei fattori che influenzano questi giudizi. L’Inter è ancora più in alto della Juventus e dunque a maggior ragione bisogna dire che la squadra nerazzurra è pienamente in corsa e se analizziamo le partite possiamo dire che l’Inter è stata anche molto sfortunata. I nerazzurri non hanno straperso gli scontri diretti, anzi in certi casi li stavano anche per vincere. Ci sono stati alcuni dettagli che sono stati determinanti. Piuttosto allargherei il discorso a Conte che trasmetteva al tifoso un’idea di forza diversa rispetto a quella che da Simone Inzaghi».