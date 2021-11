Pedullà: «Spalletti? In questi due anni ha odiato l’Inter più di qualsiasi cosa!»

Per Pedullà Inter-Napoli di domenica sarà un tentativo di rivincita per Spalletti. Nel corso di Sportitalia Mercato il giornalista, in collegamento da Roma, ha parlato del grande ex del big match di domenica.

DENTE AVVELENATO – Alfredo Pedullà va giù duro: «In questi due anni Luciano Spalletti ha odiato l’Inter più di qualsiasi altra cosa. L’ha odiata calcisticamente e sportivamente, al punto da dire no a tutti quelli che si sono avvicinati a lui, Milan compreso. Voleva gli dessero tutti i soldi all’ultimo centesimo: lui l’ha vissuta male perché pensa di aver fatto un gran lavoro. Poi al suo posto è arrivato Antonio Conte, che ha riportato l’Inter a vincere dopo una vita. Però l’ha vissuta male per ripresentarsi bene: ha studiato e ha scelto la squadra per farsi scegliere. Quando ha visto che il Napoli l’aveva puntato, e con Aurelio De Laurentiis aveva avuto un incontro qualche anno fa e non si erano presi bene, si è ripresentato come il miglior Spalletti. Che è uno dei migliori tattici a livello europeo».