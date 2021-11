De Grandis: «Se l’Inter perde, scudetto lontano! Stavolta serve ciambella col buco»

De Grandis vede in Inter-Napoli l’ultima spiaggia tricolore per la squadra nerazzurra. Il giornalista di Sky Sport, intervenuto come ospite a Pomeriggio Sky Sport 24 sul canale dedicato, dice la sua sulla lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Per Stefano De Grandis domenica a San Siro non ci saranno grandi margini di scelta a livello di risultato: «Per l’Inter vale di più questo scontro diretto. Poi è chiaro che per il Napoli valga, perché vuole vincere lo scudetto. Ma se l’Inter dovesse perdere questa volta, il treno scudetto si allontanerebbe troppo. Ha sfiorato la vittoria contro il Milan, ma non l’ha ottenuta. Deve provare a far sì che la ciambella stavolta riesca con il buco». Questo il pensiero di De Grandis sullo scontro diretto Inter-Napoli, il match clou della 13ª giornata di Serie A (vedi classifica).