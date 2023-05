Bonan: «Inter? Quando sta bene difficile da battere! A Verona…»

Alessandro Bonan, ospite a Sky Sport24, ha parlato del turno infrasettimanale di Serie A soffermandosi anche sull’Inter e le possibili scelte di Inzaghi per il match di Verona. Il giornalista ha poi analizzato l’ottimo momento della squadra.

ROSA PROFONDA − Alessandro Bonan ha fatto un’analisi sull’imminente turno del campionato parlando anche di Hellas Verona–Inter. Le sue parole: «Sarà un turno con partite molto difficili. Chiaramente lo è sia per le squadre che lottano per non retrocedere, perché affrontano squadre importanti, ma anche viceversa. Ipotizzare dei riposi eccellenti è complicato perché sono gare complesse. Ad esempio Gasperini non è uno a cui piace cambiare e quindi credo che schiererà la formazione titolare e così anche l’Inter che ha le sue certezze. Poi per i nerazzurri si può anche parlare di 13/14 titolari».

MOMENTO TOP − Il giornalista ha poi detto la sua sul momento dell’Inter e sulla gara contro la Lazio: «L’Inter sta molto bene. È tornata allo stato di forma che gli ha permesso di fare quelle grandi partite in Champions League. Mi viene però in mente anche quella di Coppa Italia con l’Atalanta doveva aveva schiacciato la squadra di Gasperini. Quando i nerazzurri stanno così bene fisicamente sono un gruppo estremamente tecnico che è difficile da battere e da penetrare. C’è riuscita la Lazio ma con un errore di un singolo. Quindi gli uomini di Inzaghi mi sono sembrati in ottima forma. Forse sono nella loro forma migliore degli ultimi mesi».