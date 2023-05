Pellegrini: «Dopo l’Inter voglia di riscatto. Uniti verso obiettivo»

Luca Pellegrini, esterno della Lazio, ha commentato così la sconfitta dei biancocelesti a San Siro contro l’Inter. Queste le parole del difensore biancoceleste sui canali ufficiali della società

RISCATTO – Queste le parole di Pellegrini: «C’è tanta voglia di riscatto, dopo le ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il mister, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo portiamo avanti fino alla fine. Obiettivi? Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Da parte mia, spero di poter contribuire in modo più attivo rispetto a ora, anche se va detto che nello spogliatoio, a prescindere dal minutaggio, vogliamo tutti aiutare la squadra. Adesso non c’è spazio per il singolo, a 6 giornate dalla fine pensiamo solo a lavorare uniti verso lo stesso obiettivo, che la squadra punta da due anni. Bisogna mettere l’ego da parte e pensare solo al bene del gruppo»

Fonte: sslazio.it