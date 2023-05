Verona-Inter, Inzaghi cambia in difesa! Uno a riposo − Sky

Dopo le ultime due vittorie in campionato l’Inter vuole continuare la sua rimonta in classifica battendo l’Hellas Verona. La squadra ora dovrà però affrontare una serie di partite ravvicinate e importanti nelle quali sarà importanti gestire le forze. Per questo, come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport 24, Inzaghi è intenzionato a far rifiatare un difensore.

GESTIONE DELLE FORZE − Domani sera l’Inter affronterà l’Hellas Verona con l’obiettivo di proseguire la sua risalita in classifica. Inzaghi però dovrà essere bravo a gestire al meglio lo sforzo dei suoi in vista dei prossimi importanti impegni stagionali. Nel fine settimana ci sarà infatti la delicata sfida dell’Olimpico con la Roma con la squadra che poi il 10 maggio sarà impegnata nel primo atto della semifinale di Champions League contro il Milan. Proprio per questo motivo il tecnico piacentino potrebbe dar fiato a qualche calciatore visto il non proibitivo impegno infrasettimanale. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport24, in difesa dovrebbe riposare il jolly Matteo Darmian. Al suo posto è pronto a giocare, per il terzo match di fila in Serie A come braccetto di destra della difesa, Danilo D’Ambrosio. Denzel Dumfries invece dovrebbe agire come esterno davanti all’ex Torino. Un cambio che può essere funzionale a partita in corso per dare respiro anche a Federico Dimarco. L’infortunio di Robin Gosens contro la Lazio obbliga infatti a trovare delle alternative diverse all’esterno tedesco. Alternativa che potrebbe essere rappresentata anche da Raoul Bellanova ma al momento, vista la sua grande esperienza e duttilità, quella di Darmian rimane l’opzione più probabile.

Fonte: Sky Sport24 – Andrea Paventi