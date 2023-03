Bonan: «Inter farà grande partita col Porto! Sorprende una cosa»

Alessandro Bonan ha parlato a proposito del momento dell’Inter, attesa domani dalla sfida di Champions League contro il Porto. Il giornalista, negli studi di Sky Sport, analizza il momento della squadra di Inzaghi

SERIETA’ – Questa l’analisi di Alessandro Bonan: «Potrebbe essere azzeccato partire con Dzeko con Lukaku che subentra. Io mi sbilancio, penso che l’Inter farà una grande partita. Ha una struttura per questo tipo di partite, lo ha dimostrato in Champions League contro il Barcellona. È una squadra che ha bisogno di lavorare per costruire le occasioni da gol, ma ha una sua robustezza. Infatti in campionato perde partite contro squadre che si difendono. Sono match che si complicano, con squadre che si chiudono e l’Inter in campo non ha il giocatore che dal niente e risolve. Quello che mi sorprende è che prende gol troppo facilmente e per delle distrazioni inaccettabili per un club come l’Inter. Contro il Porto deve fare una partita seria, come all’andata».