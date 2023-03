Inter, Vespa e pizza… Porto, che brutta caduta di stile!

Si scalda la vigilia di Porto-Inter, con una brutta caduta di stile da parte dei lusitani. La grafica della partita, infatti, è farcita di stereotipi e luoghi comuni. Per giunta sbagliati.

CADUTA DI STILE – Tra le tante scelte che in casa Porto potevano fare per la grafica della partita di domani contro l’Inter, di sicuro sono state fatte le peggiori. Un’immagine piena di stereotipi e di luoghi comuni, che vede un pizzaiolo con i baffi e i colori della bandiera italiana guidare una Vespa con espressione spaventata.

Passando oltre al fatto di aver farcito (per restare in tema con la pizza…) la grafica di stereotipi e luoghi comuni contro l’Italia, il social media manager del Porto dovrebbe quantomeno informarsi meglio. Di tutte le cose per cui è conosciuta Milano nel Mondo, di certo la pizza non è al primo posto…