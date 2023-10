Bologna, tre punti dopo l’Inter! Vittoria di misura sul Frosinone

Bologna-Frosinone è terminata con il punteggio di 2-1. I rossoblù, dopo il pareggio a San Siro contro l’Inter, ritrovano i tre punti grazie a Ferguson e

TRE PUNTI – Il Bologna, dopo il pareggio 2-2 contro l’Inter, ritrova i tre punti. Contro il Frosinone, al Dall’Ara, la squadra di Thiago Motta si impone per 2-1. I felsinei trovano il doppio vantaggio nel primo tempo: al 19′ Ferguson insacca da distanza ravvicinata su cross, deviato, di Saelemaekers. Tre minuti più tardi ad andare in rete è De Silvestri che sfrutta una respinta imprecisa di Turati ed insacca di testa. Nella ripresa il Frosinone è più propositivo e al 63′ accorcia le distanze grazie al rigore di Soulè. La squadra di Di Francesco però non riesce più a trovare la via della rete e chiude la gara in dieci per l’espulsione di Mazzitelli al 93′. Con i tre punti conquistati il Bologna sale al settimo posto in classifica. Frosinone fermo al dodicesimo posto a quota 12.