Salernitana-Cagliari, pari pirotecnico! Dia salva Inzaghi nel finale

PARI – Succede di tutto nel finale di Salernitana-Cagliari. Dopo una prima frazione, e metà del secondo tempo, avari di emozioni la gara si accende nel finale. Ad aprire il festival del gol ci pensa Luvumbo Zito che porta in vantaggio il Cagliari al 79′: l’attaccante controlla un bel pallone di Jankto e batte con il sinistro Costil. I padroni di casa non accusano il colpo e all’86’ trovano il pareggio: Dia sfrutta il suggerimento di Ikwuemesi e batte Scuffet dopo uno bello spunto in velocità. Ma due minuti dopo arriva il nuovo vantaggio del Cagliari: Viola sfrutta un bel cross di Shumurodov ed insacca di testa la rete dell’1-2. Sembra fatta per i sardi ma al 95′ arriva la beffa: calcio di rigore per la Salernitana per fallo di mano dello stesso Viola. Dal dischetto Dia non sbaglia e firma la sua doppietta ed il gol del definitivo 2-2. Può sorridere Filippo Inzaghi, all’esordio sulla panchina dei campani.