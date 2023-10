De Grandis: «Inter meno spettacolare col Torino! Milan-Juventus…»

Stefano De Grandis ha commentato, in diretta su Sky Sport, la vittoria dell’Inter sul campo del Torino, facendo riferimenti particolari al big match di questa sera tra Milan e Juventus in programma alle 20.45.

GIOCO EFFICACE – De Grandis ha definito così la prestazione dell’Inter in trasferta a Torino: «L’Inter ha giocato un calcio meno spettacolare del solito, ma molto più efficace e concreto. Ha rischiato di andare in svantaggio prima delle sostituzioni, trovando i goal per la vittoria alle prime occasioni buone presentatesi.»

MESSAGGIO AL MILAN – Riguardo il big match di stasera, ha mandato un messaggio al Milan con riferimento alla classifica: «Il Milan adesso si trova sotto all’Inter con una partita molto delicata da giocare questa sera. Magari può cogliere le giuste occasioni per andare in vantaggio ed avere la stessa efficacia dei cugini che ieri hanno effettuato il sorpasso in classifica. Attenzione alla Juventus, però, che non pratica un calcio spettacolo ma sfrutta al massimo le poche occasioni necessarie per fare goal.»