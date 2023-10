Blitz Fiorentina a Napoli, campioni d’Italia KO! Viola quarti da soli

Finisce 1-3 Napoli-Fiorentina. I viola giocano alla grande e sbancano il Maradona con grande organizzazione e qualità. Campioni d’Italia male

COLPO VIOLA − Al Maradona va in scena Napoli contro Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Le due squadre arrivano al match appaiate in classifica a quota 14 punti. Match subito intenso con una squadra di Italiano ben messa in campo e organizzata. La prima palla gol è proprio dei viola, che sfiorano la rete con una rovesciata di Martinez Quarta da calcio d’angolo. Il vantaggio arriva al minuto 7: Kayode scodella dall’out di destra, palo di Martinez Quarta e sulla ribattuta Brekalo spedisce sotto le gambe di Meret per l’1-0. La Fiorentina fa un primo tempo praticamente perfetto non rischiando nulla, ma al 45′ suicidio tecnico di Parisi, che con un retropassaggio scellerato verso Terracciano regala palla a Osimhen; fallo del portiere e calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia il nigeriano. Nella ripresa, ancora emozioni. Al 50′ Ikone becca il palo da posizione ravvicinata, mentre otto minuti più tardi Terracciano si supera su Osimhen lanciato a rete. Ma al 63′, la Fiorentina ri-ammutolisce il Maradona: Duncan trova l’imbucata per Bonaventura, che freddissimo buca Meret da dentro l’area di rigore. Il Napoli prova a riversarsi in attacco e sfiora il gol con Simeone all’84’, ma bravo Terracciano a dire di no. Nel finale, Nico Gonzalez chiude i giochi facendo 1-3.