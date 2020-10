Biolchi: “Hakimi? Quando arrivò il Real Madrid pensava a uno scherzo”

Alessandro Biolchi

Hakimi avrà subito una sfida da ex in Champions League, perché incontrerà il Real Madrid da cui l’Inter l’ha preso in estate. Sul laterale marocchino si è espresso il giornalista di Sky Sport Alessandro Biolchi, nel corso di “Calciomercato – L’Originale”.

LA CRESCITA – Alessandro Biolchi racconta la storia di Achraf Hakimi: «Lui è molto amico di Luca Zidane (uno dei figli di Zinédine e anch’esso calciatore, ndr), viene dal Real Madrid, è nato a Getafe. È uno che ha avuto una vita non difficile, perché i suoi genitori sono emigrati da Casablanca e l’hanno portato a Getafe, ma si è sempre messo in gioco. Lui credeva fosse uno scherzo del padre quando arrivò la lettera del Real Madrid, ma se la giocò bene perché fu il migliore di tutti. In Spagna sono sorpresi che il Real Madrid se ne sia liberato».