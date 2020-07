Biasin: “Sanchez, prego lo United e ce l’ho con Lautaro Martinez perchÃ©…”

Biasin: “Sanchez, prego lo United e ce l’ho con Lautaro Martinez perché…”

Condividi questo articolo

Intervenuto ai microfoni di “SportMediaset.it”, il giornalista Fabrizio Biasin “se l’è presa” con Manchester United e Lautaro Martinez per la situazione Alexis Sanchez

PENSIERO – Queste le parole di Fabrizio Biasin nell’ambito della vicenda Alexis Sanchez che rischia di non poter giocare l’Europa League con l’Inter oltre la partita contro il Getafe. «Ce l’ho con il Manchester United. Anzi, quasi quasi li prego in ginocchio di lasciarci Alexis Sanchez. In questo momento il cuore dell’Inter insieme a Romelu Lukaku, due attaccanti che stanno trascinando i nerazzurri e devono farlo anche in Europa League. Uno ci sarà di sicuro, e si chiama Romelu Lukaku. L’altro non lo sappiamo. Sappiamo che giocherà con il Getafe. Non sappiamo se potrà andare avanti nel suo percorso nerazzurro almeno fino alla fine della stagione. Quindi, Manchester United mettetevi una mano sulla coscienza e fateci sto piacere. Nel frattempo io ce l’ho un pochino anche con Lautaro Martinez perché non sta giocando come ci aveva fatto vedere all’inizio della stagione. E l’Inter senza Lautaro Martinez ha bisogno di pregare il Manchester United».