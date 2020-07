Zefi, Inter senti Donohue (ct Irlanda U15): “Mi ricorda Duff o Hazard”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni del Dublin Live, Jason Donohue, ct dell’Irlanda Under 15, ha parlato del gioiellino Kevin Zefi, nel mirino dell’Inter

TALENTO – Queste le parole di Jason Donohue riportate da Extra.ie su Kevin Zefi, giovanissimo esterno offensivo seguito dall’Inter. «Kevin mi ricorda un’ala insidiosa come Damien Duff o Hazard. Ha grandi qualità tecniche in prospettiva. A volte non si è certi di ciò che sta facendo, quindi è difficile per i difensori perché a lui viene molto naturale».