Biasin: «Onana all’altezza dell’Inter, Handanovic è stato un super portiere»

Onana è finito nel mirino delle critiche per la poca impeccabilità sul gol di Baldanzi in Inter-Empoli. Biasin difende il portiere e fa un elogio ad Handanovic

NO DISCUSSIONI − In collegamento su Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha risposto alla domanda di un tifoso nerazzurro su André Onana: «Penso che sia all’altezza dell’Inter, non è stato perfetto contro l’Empoli. Ma ha le possibilità di essere titolare all’Inter e di prendere il posto Handanovic, che a parte le critiche e le polemiche è stato per anni un super portiere. Non sarà perfetto come tutti, deve migliorare sotto alcuni punti di vista. È un portiere moderno e piace a tutti. Ottima scelta dell’Inter sul portiere anche perché è arrivato a costo zero».