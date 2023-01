Inter, Lukaku ha il problema di entrare in condizione: dal 1′ quando? − SM

Lukaku non è ancora in condizione migliorare per aiutare appieno l’Inter. C’è da capire quando potrà essere arruolabile dal primo minuto

CONDIZIONI PRECARIE − Il KO inaspettato contro l’Empoli ha fatto riemergere dei problemi in casa Inter. Dalle condizioni preoccupanti di Marcelo Brozovic (vedi articolo) a quelle precarie di Romelu Lukaku. Il belga è entrato nella seconda parte di secondo tempo contro l’Empoli, non riuscendo praticamente ad incidere. Come riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset, ad oggi non ha il minutaggio della titolarità nelle gambe. L’Inter sabato sarà ospite a Cremona, per poi incontrare Atalanta in Coppa Italia e Milan in campionato.