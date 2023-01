Brozovic preoccupa l’Inter, è ancora ai box. Tempi di recupero incerti − SM

Marcelo Brozovic non è riuscito ancora a recuperare dall’infortunio rimediato al Mondiale. Tempi di recupero incerti per uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi

INCERTEZZA − Tra i problemi che l’Inter e Inzaghi devono assecondare c’è anche quello legato all’infortunio di Brozovic. Il croato è ormai ai box da dicembre, ovvero da dopo la semifinale Mondiale tra Argentina e Croazia. Da lì in avanti, il regista è scomparso dai radar nerazzurri. In Supercoppa ha festeggiato solamente con i propri compagni facendo da semplice comparsa in panchina. Come riporta Matteo Barzaghi di Sport Mediaset, c’è tanta incertezza sul recupero. Sicuramente una gatta da pelare in più per un’Inter ripiombata improvvisamente nel ciclone dopo il KO inaspettato contro l’Empoli.