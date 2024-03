Biasin: «Mercato Inter già concreto, una sensazione. Acerbi? Fastidio»

L’Inter dovrà fare qualcosa di particolare nella prossima stagione, visto che ci saranno più partite di Champions League e a giugno 2025 il nuovo Mondiale per club. Sul mercato si esprime Biasin a Microfono Aperto su Radio Sportiva, anche con un commento sul caso Acerbi.

I RINFORZI – Per il 2024-2025 sono solo da ufficializzare Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Per Fabrizio Biasin, nel giorno in cui arrivano le novità positive sul bilancio, ci sarà altro: «Io credo che l’Inter un paio di passi li abbia già fatti e concreti, per aumentare la sua rosa. Il resto dipenderà dal mercato in uscita, ma la sensazione è che voglia un paio di giocatori in più rispetto a questa rosa, perché ci sono più partite con la nuova Champions League e il Mondiale per club. Ma nulla di stravolgente. Credo che, ormai, un tifoso non solo dell’Inter ma di ogni squadra di altissimo livello debba fare i conti con le cessioni. Il famoso player trading, che una volta sembrava utopia, adesso è realtà: l’Inter è riuscita a uscire rafforzata pur dovendo fare i conti con cessioni importanti. I dirigenti hanno dimostrato di essere molto bravi».

IL CASO – A breve è atteso il verdetto del Giudice Sportivo sulla questione Francesco Acerbi. Biasin è sicuro che, in ogni caso, il polverone dopo Inter-Napoli non poteva non esserci: «Proprio perché, a un certo punto, Juan Jesus tende la mano il caso sarebbe comunque esploso. Credo che si sarebbe potuta gestire in maniera diversa: il fatto che il giorno dopo Acerbi dica altre cose, in un contesto informale come la Stazione Centrale scendendo le scale, ha innescato la risposta di Juan Jesus. Si è creato un fastidioso uno contro uno, col Giudice Sportivo che deve dare una risposta. Si poteva fare tutto in maniera più serena».