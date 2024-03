San Siro, nuova grana per Inter e Milan: trasloco momentaneo? – TS

Il Meazza è da anni oggetto di discussioni sul suo futuro, con Inter e Milan sempre intenzionate a costruire un nuovo impianto. C’è un’indiscrezione, che non riguarda questa vicenda, su un momentaneo trasloco da San Siro per entrambe.

NUOVA QUESTIONE – L’Inter e il Milan fra meno di due anni potranno cambiare stadio e andare lontano da San Siro. Solo momentaneamente, non perché nel frattempo avranno costruito un nuovo impianto a testa. Questo perché, per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, il CIO pretende tre settimane in cui il Meazza debba essere a sua disposizione: quelle che precedono la cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026, che si terrà proprio a San Siro. Tuttosport parla di un’ipotesi Mapei Stadium di Reggio Emilia, come impianto dove Inter e Milan potranno giocare in quelle settimane le gare ufficiali. Al momento, però, non c’è ancora nessuna decisione in merito da parte dei due club. Sul fronte nuovo stadio, ieri Alessandro Antonello ha ribadito la posizione dell’Inter. «Lo stadio, per come è ora, non è in grado di ospitare la competizione. E ha difficoltà anche per la finale di Champions League del 2026 o 2027 a Milano», ha detto il Ministro dello Sport Andrea Abodi su San Siro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi