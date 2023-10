Biasin: «Lukaku? Accoglienza simbolica in Inter-Roma. E ci sarà»

Meno di due settimane a Inter-Roma e l’attesa è per il ritorno di Lukaku, alla sua prima da ex dopo il grave tradimento della scorsa estate. Biasin, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, è sicuro che non mancherà all’appuntamento.

NIENTE ASSENZA – Fabrizio Biasin è sicuro: Romelu Lukaku giocherà Inter-Roma domenica 29 (con Paulo Dybala peraltro in dubbio). Il giornalista non crede che possa evitare la partita: «Giocherà dal 1′? Io penso di sì. Qualcuno mette in discussione questa cosa, perché è presumibile che ci sarà un’accoglienza abbastanza simbolica. Nel senso: sono previsti fischietti a volontà, si parla di cinquantamila per una protesta che ovviamente deve rimanere nel campo della civiltà. Finché si fischia è nel diritto di un tifoso, oltre no. Io penso che ci sarà e che non si farà condizionare da questo: non si sentirà in soggezione, magari ne troverà giovamento. Ripeto: se si tratta di fischiare Lukaku o un qualsiasi giocatore credo sia legittimo, se invece si va oltre ovviamente no. È importante rimanere nei confini della legalità».