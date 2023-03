Biasin: «Inzaghi non è perfetto, ma neppure un disastro»

Fabrizio Biasin predica calma nel giudizio su Simone Inzaghi. Il giornalista ha espresso il suo parere su Twitter sulla situazione del tecnico dell’Inter, non sicura da eventuali sorprese nei prossimi giorni.

CRITICHE – Critiche tante, riconoscimenti ben pochi. Simone Inzaghi è nell’occhio del ciclone all’interno dell’ambiente nerazzurro. Fabrizio Biasin ha commentato così la situazione su Twitter: «L’Inter non corre: bugia. L’Inter non crea: bugia. L’Inter è allo sbando: bugia. Gli 8 ko sono un’enormità, sintetizzare i numeri di La Spezia con “non funziona nulla” significa solo voler fare casino. Inzaghi non è perfetto, ma neppure il disastro che si vuole far passare».