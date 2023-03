Padovan: «La Lazio ha sprecato una grande occasione a Bologna»

Giancarlo Padovan ha commentato dagli studi di Sky Sport lo stop della Lazio contro il Bologna. Secondo il giornalista occasione grande sprecata in ottica Champions League.

CHANCE – Per la fortuna di Simone Inzaghi, la sua ex squadra si è fermata a Bologna con un pareggio. Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla Lazio da Sky Sport: «La Lazio ha sprecato una grande occasione per salire al secondo posto e sorpassare l’Inter in classifica. Per com’è andata la partita, per le occasioni del Bologna, direi che il risultato è giusto comunque. Io mi aspettavo una squadra che arrivasse in tutt’altra maniera questo sabato. Milinkovic-Savic ha giocato male ancora, quando non c’è Immobile si fatica a trovare il gol».